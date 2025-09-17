​Commande publique de 2023 : 69 % des parts capté par le secteur privé national

Une bonne nouvelle pour l’économie sénégalaise. En 2023, le secteur privé national et communautaire a capté 69 % des parts de la commande publique. C'est ce qu'a annoncé le Dr Moustapha Djitté, Directeur général de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), en marge de la 24e édition des assises annuelles de l'économie organisées par le Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds).



Cette performance, qui sera détaillée dans le rapport 2023 de l’institution, confirme la pertinence de la politique d'’endogénisation de la commande publique", dont l'objectif est de placer les entreprises nationales au cœur de la stratégie de développement économique du pays.



Malgré cette réussite, le Dr Djitté a souligné la nécessité pour les entreprises sénégalaises de renforcer leur compétitivité. Il a noté que des ajustements sont encore nécessaires pour que le secteur privé national puisse absorber les 12 000 milliards de francs CFA de projets financés par l’État et profiter pleinement des 5 600 milliards de francs CFA prévus dans le cadre des partenariats public-privé (PPP).



Selon Libération, le directeur de l'ARCOP a appelé les entreprises locales à s'inspirer des opérateurs étrangers, qui réussissent souvent en proposant des projets solides et bien structurés. Cette dynamique est d'autant plus importante que, face aux contraintes budgétaires, l’État mise de plus en plus sur les financements privés pour la réalisation des grands projets.