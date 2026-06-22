​Coopération Sénégal-Espagne : 50 nouveaux travailleurs saisonniers recrutés

La Délégation générale aux Sénégalais de l’extérieur (DGSE) a annoncé qu’un nouveau groupe de 50 travailleurs agricoles sénégalais a quitté Dakar pour l’Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire 2026.



Selon un communiqué transmis à l’APS, cette deuxième cohorte est composée de 29 femmes et 21 hommes. Leur départ est intervenu dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 juin, dans le cadre de ce programme issu de la coopération entre le Sénégal et l’Espagne.



La cérémonie de départ s’est déroulée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), en présence du Directeur des Sénégalais de l’extérieur, El Hadji Abdoul Karim Cissé, et de son équipe chargée du suivi du programme.



M. Cissé souligne dans la note que la sélection des bénéficiaires s’est déroulée selon des procédures «rigoureuses et transparentes», conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays.



D’après le texte, il a également insisté sur l’importance du respect des engagements contractuels des travailleurs, rappelant que la pérennisation et l’extension du programme dépendent notamment du retour des bénéficiaires à l’issue de leurs contrats saisonniers.



Le Directeur des Sénégalais de l’extérieur a par ailleurs mis en avant le dispositif d’accompagnement prévu pour les travailleurs, évoquant la création d’une association des migrants circulaires qui pourrait faciliter l’accès à diverses opportunités, notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’habitat.



Selon l’APS, d’autres cohortes de travailleurs devraient rejoindre l’Espagne dans les prochaines semaines, contribuant ainsi au renforcement de la coopération sénégalo-espagnole en matière de gestion concertée et durable des flux migratoires.