CFEE 2026 : Kédougou enregistre un taux de réussite de 91,77 %

La région de Kédougou affiche des résultats globalement satisfaisants à la session 2026 du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE). Selon l'Inspection d’Académie, 5 388 candidats sont admis sur 5 871 élèves ayant composé. Le taux de réussite régional s'élève ainsi à 91,77 %. Le taux de présence des candidats atteint 97,98 %, soit 121 absents sur 5 992 inscrits.



L’IEF de Salémata se distingue avec les meilleures performances de la région. Ce département enregistre un taux de réussite de 97,02 %, avec 748 diplômés sur 771 présents. Son taux de présence s’élève à 98,47 %.



Dans l’IEF de Kédougou, 3 023 élèves ont été admis sur 3 123 candidats présents. Le département obtient un taux de réussite de 96,80 % et un taux de présence de 98,33 %.



L’IEF de Saraya présente des résultats plus contrastés. Sur 1 977 candidats présents, 1 617 ont réussi l’examen, soit un taux de réussite de 81,79 %. Le taux de présence y est de 97,25 %.



Les filles affichent une légère avance sur les garçons. Leur taux de réussite régional atteint 92,58 % contre 90,91 % pour les garçons. Les filles enregistrent également un taux de présence de 98,16 %, supérieur à celui des garçons fixé à 97,79 %.