RDC, Rwanda et HCR, des discussions pour des retours de réfugiés des deux pays mais des défis majeurs

Réunis le 22 juin à Addis-Abeba avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), les gouvernements congolais et rwandais ont tenu une réunion ministérielle sur le retour des réfugiés depuis juillet 2025.



Cette réunion s'inscrit dans la dynamique des accords de paix signés à Washington entre Kinshasa et Kigali, le 27 juin puis le 4 décembre 2025, ainsi que de la déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet 2025 entre la RDC et l'Alliance Fleuve Congo (AFC)/Mouvement du 23-Mars (M23).



Des dizaines de milliers de réfugiés concernés

L'ampleur du dossier se mesure aussi en chiffres. Selon le communiqué publié à l'issue de la réunion, la RDC accueille aujourd'hui 196 289 réfugiés et demandeurs d'asile rwandais, dont seulement 75 421 enregistrés biométriquement. Le Rwanda, de son côté, héberge 84 456 réfugiés et demandeurs d'asile congolais.



Le mouvement de retour n'avance pourtant pas dans les deux sens à la même vitesse. Depuis janvier 2025, 8 394 réfugiés rwandais ont été rapatriés depuis la RDC, dont 2 347 cette année, pour un objectif de 10 000 fixé pour 2026.



Le retour des réfugiés congolais n'a pas commencé

Le retour des réfugiés congolais installés au Rwanda, en revanche, n'a toujours pas commencé officiellement. Les deux gouvernements sont convenus qu'à partir du mois d'octobre, la RDC devra fournir les zones prioritaires de retour, sur la base de sondages d'intentions et d'informations transmises par Kigali.



Cette asymétrie tient en partie à une question récurrente depuis 2025 : celle de la vérification de l'identité et de la nationalité des réfugiés candidats au retour, posée par les deux gouvernements comme un préalable pour éviter tout risque d'apatridie. Kinshasa répète de son côté ne pas disposer de données précises sur l'identité de ces réfugiés congolais installés au Rwanda.



La RDC pointe la responsabilité du Rwanda

À l'issue de la réunion, la vice-Premier ministre de la RDC, ministre de l'Intérieur et de la sécurité, a affirmé que les violences dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont « considérablement affecté » la mise en œuvre des résolutions adoptées en juillet 2025. Violences que Jacquemain Shabani attribue au non-retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais et à l'activisme de l'AFC/M23, qualifié par Kinshasa de supplétif rebelle de Kigali.



Le Rwanda dément depuis le début du conflit toute présence militaire en RDC et tout soutien à l'AFC/M23, malgré les rapports onusiens et les dénonciations américaines notamment.