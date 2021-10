​Coupe CAF: Diambars en terrain hostile au Nigéria contre Enyimba

Battu au match aller à domicile, au stade Lat Dior de Thiès, par Enyimba FC (0-1), Diambars doit sortir la grosse artillerie pour remporter la bataille du match retour qui s'annonce épique.

Les Académiciens auront besoin d'un mental d'acier pour se défaire du club Enyimba. Pour que cela se fasse, Diambars doit retrouver l'efficacité devant les buts qui leur a fait défaut lors de la manche aller.



Les Nigérians ne feront pas de cadeau aux représentants sénégalais, Diambars peut s'attendre à une équipe très confiante ce dimanche, après avoir pris une bonne option à l'aller. En plus de son expérience (deux fois vainqueurs de la Ligue des Champions africaine), Enyimba est bien parti pour accéder aux barrages de la Coupe CAF.



Le coup d'envoi sera donné à 14h30 GMT, les Académiciens doivent affronter la chaleur c'est un facteur à prendre en compte et les joueurs doivent se préparer en conséquence. Le déplacement de Diambars au Nigeria n'est pas de tout repos, l'équipe de Saly doit affronter la chaleur et rattraper le score.