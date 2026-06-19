​Coût, compétences et sécurité : les obstacles qui bloquent l'accès des femmes à l'internet mobile en Afrique

L'écart entre les genres dans l'adoption de l'internet mobile dans les pays à revenu faible et intermédiaire a connu un léger recul en 2025, Selon le rapport « The Mobile Gender Gap Report 2026 » publié par la GSMA.



Cette dynamique positive est « principalement portée par l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud », des régions où l'écart s'est progressivement réduit depuis 2022.



D’après les données par pays, au Sénégal, le taux de possession de mobile chez les femmes a augmenté, passant de 81 % à 91 %, réduisant l'écart avec les hommes de 13 % à 6 %.



Toutefois, la situation demeure préoccupante pour les populations les plus vulnérables. Le rapport souligne que « plus des deux tiers des 810 millions de femmes n'utilisant toujours pas l'internet mobile » résident dans ces deux mêmes zones géographiques, qui affichent les disparités les plus marquées : « 26 % en Afrique subsaharienne et 25 % en Asie du Sud ».



Pour expliquer ces freins persistants, les auteurs identifient des obstacles structurels majeurs. Pour celles qui ont connaissance de l'internet mobile mais ne l'utilisent pas, le rapport précise que « l'abordabilité, principalement des combinés, reste le principal obstacle cité », aggravé par des disparités en matière de compétences numériques.



Pour les utilisatrices existantes, « les préoccupations en matière de sécurité, ainsi que le coût des données et des appareils », demeurent les barrières principales limitant un usage plus intensif.



En Éthiopie, 36 % des femmes et 37 % des hommes conscients de l'internet mobile citent l'abordabilité des téléphones comme barrière principale.



Au Nigeria, 90 % des femmes sont conscientes de l'internet mobile, mais seulement 59 % possèdent un téléphone compatible.