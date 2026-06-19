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Dakar 2026 : Le Centre équestre de Diamniadio est prêt pour les Jeux Olympiques



Dakar 2026 : Le Centre équestre de Diamniadio est prêt pour les Jeux Olympiques
Le ministre des Infrastructures a procédé, ce vendredi 19 juin, à la réception technique du Centre équestre de Diamniadio, confirmant que le site est entièrement prêt pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Cette étape valide l’achèvement des travaux et la conformité des installations aux exigences internationales requises pour le premier événement olympique de l'histoire du continent africain.
 
Conformément au calendrier et aux engagements des autorités sénégalaises, l'infrastructure sera officiellement transférée au Comité international olympique (CIO) à compter du 1er juillet prochain. Ce jalon marque une avancée majeure dans le dispositif de préparation de la compétition sportive.
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Vendredi 19 Juin 2026 - 21:12


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