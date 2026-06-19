Ligue de Diamant : Saly Sarr bat son record personnel et monte sur le podium à Doha

Après avoir décroché une remarquable deuxième place au Meeting d’Oslo le 10 juin dernier, Saly Sarr a confirmé sa montée en puissance ce vendredi lors de l’étape de Doha de la Ligue de Diamant.



D’après l’APS, la triple sauteuse sénégalaise a amélioré son record personnel en réalisant un bond de 14,86 m, effaçant ainsi son précédent record de 14,75 m établi à Oslo le 10 juin 2026.



Cette performance lui permet de monter sur la troisième marche du podium du concours du triple saut féminin. Elle se classe derrière les Cubaines Leyanis Pérez-Hernández, deuxième, et Davisleydi Velazco, victorieuse de l’épreuve. Cette dernière a signé la meilleure performance mondiale de l’année grâce à un saut mesuré à 15,13 m.