Vol de deux brebis : le Commissariat de Ndamatou interpelle deux membres d’une bande circulant en Peugeot 306

Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé, le jeudi 18 juin 2026, à l’interpellation de deux individus soupçonnés d’association de malfaiteurs et de vol de bétail commis en réunion avec usage d’un moyen de locomotion.



Selon la Police nationale, l’affaire remonte au 14 juin 2026. Vers 16 h 30, un habitant du quartier Darou Marnane avait déposé une plainte après le vol de deux brebis lui appartenant.



Les premières investigations, appuyées par l’exploitation des images d’un système de vidéosurveillance privé installé à proximité des lieux du vol, ont permis aux enquêteurs d’identifier le mode opératoire des suspects. Les auteurs, au nombre de trois, opéraient à bord d’un véhicule de marque Peugeot 306 de couleur verte, précise la même source.



Grâce à un renseignement opérationnel, le véhicule a été localisé dans le quartier Nguiranène avec à son bord son propriétaire présumé. Interpellé, ce dernier a rapidement reconnu les faits lors de son audition. Il a déclaré avoir agi avec deux complices et a indiqué que les deux brebis avaient été vendues pour un montant de 110 000 francs CFA à un receleur domicilié à Bopo Tally.



Toujours selon la Police nationale, la poursuite des investigations a conduit, dans la soirée, à l’arrestation de l’un des complices présumés, lequel a confirmé les déclarations du premier suspect.



Dans la foulée, une descente de police judiciaire a été effectuée au domicile du receleur présumé. Si celui-ci était absent au moment de l’intervention, la perquisition a permis de retrouver et de saisir l’une des deux brebis volées.



Les deux suspects interpellés ont été placés en garde à vue. Le véhicule Peugeot 306 utilisé lors des faits a été saisi et immobilisé pour les besoins de l’enquête. Quant à l’animal retrouvé, il a été restitué provisoirement à son propriétaire légitime sur instruction du parquet.



Les investigations se poursuivent afin de retrouver le troisième suspect ainsi que le receleur présumé, actuellement en fuite.