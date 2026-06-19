Attaques contre Clothilde Coly : le ministère de la Famille condamne et appelle les autorités compétentes à agir

Le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence des attaques, moqueries, insultes et commentaires dégradants visant certaines femmes exerçant des responsabilités publiques, notamment lorsque ces attaques portent sur leur apparence physique ou leur condition de femme.



Ces agissements, diffusés à travers les réseaux sociaux et autres plateformes numériques, constituent une atteinte grave à la dignité humaine, aux droits fondamentaux des personnes ainsi qu'aux valeurs de respect, de tolérance et de vivre-ensemble qui fondent notre société.



Le ministère condamne avec la plus grande fermeté toutes les formes de violences basées sur le genre, y compris les violences numériques, le cyberharcèlement, les discours sexistes et les campagnes de dénigrement en ligne. Ces pratiques portent atteinte non seulement aux victimes, mais également à leurs familles, à leur environnement professionnel et à la qualité du débat public.



Dans un État de droit, la liberté d'expression ne saurait justifier les injures, les humiliations, les discriminations ou les atteintes à la dignité des personnes. Le débat démocratique doit s'exercer dans le respect des opinions, de la diversité et de l'intégrité de chacun. Les attaques fondées sur le sexe, l'apparence physique ou tout autre critère discriminatoire sont contraires aux principes républicains et aux engagements du Sénégal en matière de droits humains.



Le ministère invite les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour identifier les auteurs de ces actes et veiller à l'application rigoureuse des textes en vigueur afin de prévenir et sanctionner ces comportements.



Le ministère réaffirme son engagement constant en faveur de la protection des femmes et des filles contre toutes les formes de violences, y compris celles commises dans l'espace numérique. Il appelle l'ensemble des citoyens, des médias, des influenceurs et des acteurs du numérique à faire preuve de responsabilité, d'éthique et de civisme dans l'utilisation des outils de communication en ligne.



Ensemble, refusons le sexisme, le cyberharcèlement et les discours de haine. Œuvrons pour un espace numérique sûr, respectueux, inclusif et protecteur, où chaque citoyenne et chaque citoyen peut s'exprimer et participer à la vie publique dans la dignité et le respect.



Le Ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.