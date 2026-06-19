A la veille de la Convention des jeunes Reporters : Un appel à l’unité, à l’exigence et à l’avenir

Chers jeunes confrères et consœurs,



À la veille de votre Convention annuelle, permettez-moi, en tant qu’aîné de cette profession, de vous adresser un message d’encouragement, mais surtout un appel à l’unité et à la responsabilité collective.



Cette conviction est nourrie par plusieurs décennies d’exercice du journalisme, mais aussi par la formation que j’ai eu l’honneur de recevoir à l’École supérieure de journalisme de Lille, au sein de la 55ᵉ promotion (1979-1981). Les années passent, les outils changent, les technologies évoluent, mais certaines vérités demeurent immuables.



Parmi elles, cette magnifique leçon que nous a laissée La Fontaine dans Le Vieillard et ses enfants : « Toute puissance est faible, à moins que d’être unie. »



Cette maxime devrait résonner avec une force particulière dans notre profession. On a souvent présenté la presse comme le quatrième pouvoir. Mais quel pouvoir pouvons-nous réellement représenter si nous sommes divisés, dispersés et incapables de défendre ensemble notre métier, notre éthique et notre dignité ? Un quatrième pouvoir désuni devient un pouvoir affaibli.



Aujourd’hui, les défis auxquels vous êtes confrontés sont immenses. Les réseaux sociaux et la facilité d’accès à la diffusion de l’information ont profondément transformé notre environnement. Le journalisme professionnel est désormais confronté à une concurrence permanente et parfois à une confusion entre l’information vérifiée et des contenus qui ne répondent pas aux exigences de notre métier.



À cela s’ajoutent les difficultés économiques que connaissent de nombreuses entreprises de presse, avec leur cortège de précarité, d’incertitudes et parfois de découragement pour les jeunes générations.



Face à cette situation, votre meilleure réponse sera la solidarité. Restez unis dans les combats pour de meilleures conditions d’exercice, pour la protection de votre statut, pour le respect de l’éthique et pour la défense d’une information libre, rigoureuse et crédible.



N’oubliez jamais non plus qu’un journaliste qui cesse de se former prend inévitablement du retard. L’avenir de notre profession dépendra de votre capacité à maîtriser les nouveaux outils, à comprendre les mutations technologiques et à vous adapter à un monde médiatique en constante évolution.



Mais n’oubliez jamais également que le journalisme est une école de vie exceptionnelle. Il vous apprend à observer, à écouter, à analyser, à comprendre les sociétés et les hommes, à écrire et à communiquer avec précision.



Je peux en témoigner personnellement : les compétences, l’ouverture d’esprit et la compréhension du monde que m’a apportées le journalisme m’ont permis, par la suite, d’embrasser une carrière dans la diplomatie. Si vous l’exercez avec excellence, rigueur et passion, ce métier peut vous ouvrir les portes de nombreux autres horizons. Certains choisiront d’y consacrer toute leur vie ; d’autres pourront, par ambition ou par choix personnel, mettre au service d’autres domaines les compétences qu’ils y auront acquises, qu’il s’agisse de la diplomatie, du monde des affaires ou de hautes responsabilités publiques et privées.



Ils y réussiront grâce aux qualités essentielles que le journalisme leur aura enseignées : la curiosité intellectuelle, la capacité d’analyse, le sens des relations humaines, la compréhension des enjeux complexes et l’art de communiquer.



Vous avez hérité d’un métier exigeant mais magnifique : celui de chercher la vérité, de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas et de contribuer, par une information de qualité, au bon fonctionnement de la démocratie.



Que cette Convention des Jeunes Reporters soit donc un moment de réflexion, de fraternité et d’engagement renouvelé. Au-delà de vos sensibilités, de vos appartenances ou de vos parcours, gardez toujours à l’esprit que ce qui vous rassemble est plus fort que ce qui vous sépare.



L’avenir du journalisme vous appartient. Protégez-le, défendez-le et faites-le grandir, ensemble.



Bonne Convention à toutes et à tous.





BABACAR DIAGNE

Journaliste

Ancien directeur général de la RTS