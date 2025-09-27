​Crise au Radisson de Diamniadio : le personnel dément les accusations d'occupation illégale

​La tension reste vive à l'hôtel Radisson de Diamniadio, où la crise entre la direction et le personnel sénégalais prend une tournure de plus en plus acrimonieuse. Les employés de l'établissement ont tenu à apporter un démenti aux accusations portées contre eux par la direction turque, qui prétend que « le personnel aurait illégalement occupé les locaux et entravé l'accès à l'hôtel. »



​Paul-André Diouf, délégué du personnel, lors d'une déclaration a qualifié ces accusations de "grotesques, fallacieuses et mensongères", les dénonçant comme de la "pure manipulation".



​Selon les agents, la situation est bien différente de celle décrite par la direction. « Nous, travailleurs sénégalais de l'hôtel Radisson de Diamniadio, tenons à apporter un démenti cinglant aux accusations [...] portées contre nous par la direction Turcs qui prétend que, nous aurions occupé illégalement les locaux et empêché leur accès », a martelé M. Diouf. Il insiste sur le fait que le personnel honore ses engagements. « Depuis le 15 septembre dernier, nous nous rendons chaque jour sur notre lieu de travail fidèle à nos engagements contractuels et professionnels. Nous sommes tous liés à l'hôtel par des contrats à durée indéterminée (CDI) et nous n'avons jamais cessé d'honorer nos obligations ».



​Le personnel estime qu'il respecte ses horaires de travail, mais dénonce des manœuvres de la direction visant à paralyser l'établissement. Paul-André Diouf a pointé du doigt les dirigeants turcs pour avoir bloqué l'accès aux outils de travail essentiels. « Les mêmes dirigeants turcs qui nous accusent de manquer à nos obligations professionnelles sont ceux-là même qui nous bloquent l'accès aux outils de travail en verrouillant le système informatique (réception, comptabilité, réservation) », a-t-il détaillé. Il a également ajouté qu'ils ont « récupéré les clés de l'économat empêchant toute livraison, paralysant l'activité normale de l'hôtel ».



​Un autre point de friction est le recrutement d'agents de sécurité privée récemment engagés, qui sont logés au sein de l'établissement, indique Emédia. Les travailleurs sénégalais dénoncent cette présence, y voyant une tentative délibérée d'intimidation. « Ils ont transformé l'établissement en caserne en y logeant des agents de sécurité fraîchement recrutés pour nous intimider au lieu de servir les clients », a déploré le délégué du personnel.



​En conclusion, Paul-André Diouf a retourné l'accusation de manquement professionnel. « Voilà la vérité. Ce sont les Turcs qui sabotent l'activité de l'hôtel et tentent par des manœuvres malsaines de salir l'image des travailleurs sénégalais dignes, loyaux et engagés ».