​Crise au Radisson de Diamniadio : le personnel dément les accusations d'occupation illégale

La tension reste vive à l'hôtel Radisson de Diamniadio, où la crise entre la direction et le personnel sénégalais prend une tournure de plus en plus acrimonieuse. Les employés de l'établissement ont tenu à apporter un démenti aux accusations portées contre eux par la direction turque, qui prétend que « le personnel aurait illégalement occupé les locaux et entravé l'accès à l'hôtel. »
Paul-André Diouf, délégué du personnel, lors d'une déclaration a qualifié ces accusations de "grotesques, fallacieuses et mensongères", les dénonçant comme de la "pure manipulation".
Selon les agents, la situation est bien différente de celle décrite par la direction. « Nous, travailleurs sénégalais de l'hôtel Radisson de Diamniadio, tenons à apporter un démenti cinglant aux accusations [...] portées contre nous par la direction Turcs qui prétend que, nous aurions occupé illégalement les locaux et empêché leur accès », a martelé M. Diouf. Il insiste sur le fait que le personnel honore ses engagements. « Depuis le 15 septembre dernier, nous nous rendons chaque jour sur notre lieu de travail fidèle à nos engagements contractuels et professionnels. Nous sommes tous liés à l'hôtel par des contrats à durée indéterminée (CDI) et nous n'avons jamais cessé d'honorer nos obligations ».
Le personnel estime qu'il respecte ses horaires de travail, mais dénonce des manœuvres de la direction visant à paralyser l'établissement. Paul-André Diouf a pointé du doigt les dirigeants turcs pour avoir bloqué l'accès aux outils de travail essentiels. « Les mêmes dirigeants turcs qui nous accusent de manquer à nos obligations professionnelles sont ceux-là même qui nous bloquent l'accès aux outils de travail en verrouillant le système informatique (réception, comptabilité, réservation) », a-t-il détaillé. Il a également ajouté qu'ils ont « récupéré les clés de l'économat empêchant toute livraison, paralysant l'activité normale de l'hôtel ».
Un autre point de friction est le recrutement d'agents de sécurité privée récemment engagés, qui sont logés au sein de l'établissement, indique Emédia. Les travailleurs sénégalais dénoncent cette présence, y voyant une tentative délibérée d'intimidation. « Ils ont transformé l'établissement en caserne en y logeant des agents de sécurité fraîchement recrutés pour nous intimider au lieu de servir les clients », a déploré le délégué du personnel.
En conclusion, Paul-André Diouf a retourné l'accusation de manquement professionnel. « Voilà la vérité. Ce sont les Turcs qui sabotent l'activité de l'hôtel et tentent par des manœuvres malsaines de salir l'image des travailleurs sénégalais dignes, loyaux et engagés ».
