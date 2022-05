​Décès de Marie Joséphine Diallo : Moustapha Niasse raconte les dernières heures de la SG de l’Assemblée nationale

Secrétaire générale de l’hémicycle depuis 1996, Marie Joséphine Diallo est décédée ce mercredi après une mission accomplie au sein de cette deuxième institution du Sénégal. L’Assemblée nationale l’a vue ainsi accompagner six présidents dont le dernier, Moustapha Niasse. Le secrétaire général de l’AFP (Alliance des Forces Progrès) est revenu, avec tristesse, sur les circonstances du décès de la SG du parlement.



« Elle a soutenu dans le silence et dans la dignité, sa maladie depuis quelques semaines. Un problème de reins et de cœur. Lundi, elle est venue à la conférence des présidents de l’Assemblée nationale. Nous avons programmé à cette occasion, cette plénière (vote de la loi de finance rectificative 2022). Et le jour où elle rendu l’âme, mercredi, la réunion de la commission compétente et du contrôle budgétaire. Toute la journée de mardi, elle a travaillé jusqu’à 19 heures. Le mercredi, elle a voulu venir à l’Assemblée, le trésorier et moi, l’avons demandé de se reposer. Donc c’est malgré elle qu’elle est restée chez elle », a révélé Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale.



À l’en croire, Marie Joséphine Diallo a rendu l’âme dans sa maison. « Lorsque vous avez appris qu’elle avait rendu l’âme à 22 heures, chez elle, elle était seule. Ce sont ses nièces qui étaient parties lui rendre visite qui ont sonné et elle n’a pas répondu. Elles ont défoncé la porte. Elle avait déjà rendu l’âme ».



D’après lui, quand le médecin est arrivé, il a découvert que le cœur s’est arrêté et immédiatement, elle a été transportée à l’hôpital. « C’est en ce moment-là, que le médecin m’a informé pour dire qu’il y a une catastrophe : on vient d’amener le corps de Mme Joséphine Diallo qui vient de rendre l’âme il y a une heure. Immédiatement, j’en informe le chef de l’Etat. Il était à l’aéroport où il raccompagnait le Président Faure Gnassimbé ».



« Mais nous avons tous perdu une dame de grande qualité, au grand cœur, un fonctionnaire de l’Etat émérite, loyal avec la compétence qu’il faut, l’intelligence et la manière avec laquelle de les gérer. J’avais le cœur gros. Cette nuit-là, je n’avais pas fermé l’œil jusqu’à huit heures du matin. Donc j’en ai profité pour prendre mon chapelet et prier pour le repos de son âme jusqu’au matin », a soutenu le président de l'Assemblée nationale.





Report de la réunion avec le comité restreint de Benno Bokk Yakaar



« Je l’ai appelée à 15 heures pour lui demander de dire au président Abdou Mbow de diriger la plénière de vendredi parce que le président de la République avait prévu, à 16 heures, une réunion avec le comité restreint de Benno Bokk Yakaar. Le président de la République dans sa grande bonté a décidé de reporter à plus tard, la rencontre qui était prévue aujourd’hui (ce vendredi) pour que je puisse me libérer et de vous rejoindre surtout à l’occasion de cette triste séance et l’adjectif n’est pas petit que nous tenons sans la présence de Marie Joséphine Diallo », a-t-il dit.



Selon le secrétaire général de l’AFP, « tous les députés non-inscrits, de l’opposition parlementaire et de la majorité, ont ressenti chacun dans son cœur cette misère morale ».