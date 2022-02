​Défense des droits inaliénables du peuple palestinien : le Sénégal réélu à l'ONU

Le Sénégal a été réélu, mardi, à la tête du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits Inaliénables du peuple palestinien (CIERPP). Le Sénégal occupe ce poste depuis la création dudit comité en 1976.



L'ambassadeur Chiekh Niang, représentant de la Mission Sénégalaise aux Nations Unies a rappelé à cette occasion et devant le Secrétaire Général de l'ONU Antoine Guterres, la position des Nations Unies dans ce conflit, qui est pour une solution à deux Etats: Israël et la Palestine vivant cote à cote dans la paix et la sécurité à l'intérieur des frontières reconnues sur la base des lignes intérieures de 1967.