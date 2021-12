​Demi-finales Coupe Arabe : Vers une finale 100 % africaine ?

Va-t-on vivre une finale 100 % africaine lors de la présente édition de la Coupe arabe de la FIFA ? La réponse sera connue ce mercredi, à l’issue des matchs des demi-finales.



En quarts, la Tunisie a battu Oman (2-1) et l’Egypte a éliminé la Jordanie (3-1 a.p.), tandis que l’Algérie a finalement disposé du Maroc dans une affiche 100% africaine qui devait forcément laisser un représentant sur le carreau (2-2, 5-3 tab).



La première demi-finale va opposer en début d’après-midi, deux équipes du continent. La Tunisie affronte l’Egypte pour le premier ticket de la finale de cette compétition qui se déroule au Qatar. Et il est difficile de désigner un favori entre les « Aigles » de Carthage et les « Pharaons ».

La deuxième affiche oppose le Qatar pays hôte du tournoi et l’Algérie, championne d’Afrique.



Le continent africain aura réussi sa Coupe Arabe de la FIFA ! Alors qu’elles se trouvaient en infériorité par rapport aux sélections asiatiques sur la ligne de départ (6 contre 10), les sélections africaines sont ultra-majoritaires en demi-finales puisque seul le Qatar, pays-hôte et dernier rescapé asiatique, s’est glissé parmi l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie.



Le programme des demi-finales (mercredi) :

Tunisie – Egypte

Qatar – Algérie