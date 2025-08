Face au Jury : "Ce plan risque d'appauvrir la population", Dr. Seydou Bocoum

Face au Jury reçoit ce dimanche, l'économiste de renom, le Dr. Seydou Bocoum, vice-président du LAREM (Laboratoire de recherche économique et monétaire), pour une analyse pointue et sans concession du plan de redressement économique et social présenté par le Premier ministre Ousmane Sonko vendredi dernier.

Le Dr. Bocoum ne mâche pas ses mots. Il qualifie le plan de "batterie de promesses" dans un cadrage macroéconomique. Selon lui, ce document, élaboré sans l'apport des laboratoires de recherche, pourrait bien avoir un effet pervers : appauvrir la population.

Dans un débat incisif, l'économiste met en lumière le danger d'une administration qui ne mise que sur la fiscalité pour financer ses ambitions. Il interpelle directement le ministre Abdourahmane Sarr, exigeant des éclaircissements sur le chiffre alarmant de la dette qui, selon certaines estimations, s'élèverait à 119% du PIB. Dr. Seydou Bocoum salue la finalité du plan mais n’est pas d’accord avec la stratégie. Regardez!

Aminata Diouf

