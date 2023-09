​Démission de Aly Ngouille Ndiaye : les producteurs regrettent

La démission du ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye n’a pas laissé indifférend les producteurs. Ces derniers regrettent et indiquent qu’il a impulsé une nouvelle dynamique positive. En effet, l’ancien ministre a déposé sa démission de son poste, après que le président Macky Sall ait choisi Amadou Bâ, comme candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle de 2024.



« Monsieur Aly Ngouille Ndiaye était bien accueilli au niveau du monde rural, surtout dans la vallée du fleuve Sénégal. Nous savons tous qu’il était un grand agriculteur avant tout. Quelqu’un qui pouvait booster cette agriculture, qui est notre moteur développement ne devait pas nous quitter sitôt. S’il avait duré, il allait changer beaucoup de choses. Il avait déjà l’amour et l’envie de changer l’agriculture. Nous sommes en train de faire tout pour atteindre l’autosuffisance alimentaire », a déclaré Abdoulaye Diop Diaman producteur de riz et Directeur général international d’agro-bizness corporation.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Aly Ngouille Ndiaye a joué un très grand rôle en ce qui concerne la lutte aviaire, les oiseaux granivores en poste récolte. Mais malheureusement, en une année, on ne peut pas tout faire. Deuxièmement, on doit nourrir notre bétail et l’aliment de bétail, il faut le mixer avec les céréales comme le maïs. Et il avait amené dans la zone un nouveau programme pour booster l’aliment de bétail, pour nous permettre de produire du maïs subventionné. Tout cela contribue au développement. Parce que l’agriculture en aval, nous devons nourrir notre bétail. Nous n’avons pas le droit d’importer du riz pour nous nourrir. Nous avons suffisamment de terre, beaucoup d’eau, et chaque année, on rejette en aval du barrage anti-sel de Diama. Au moins 18 milliards des m3 d’eau douce en mer », livre la Rfm.