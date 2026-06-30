​Diamba Sud : Fortuna Mining table sur une production moyenne de 116 000 onces d'or par an sur une durée de vie de 9,4 ans

Fortuna Mining a dévoilé des résultats « robustes » pour l'étude de faisabilité de son projet aurifère de Diamba Sud, à Kédougou.



Avec une valeur actuelle nette après impôts estimée à 1 milliard de dollars US et un taux de rendement interne de 60 %, le groupe minier confirme le fort potentiel de cette future mine à ciel ouvert.



Selon le PDG Jorge A. Ganoza, ce site représente « un projet de croissance exceptionnel, avec des rendements élevés, un remboursement rapide et ce qui devrait être notre mine au coût le plus bas ».



Sur le plan opérationnel, le projet table sur une production moyenne de 116 000 onces d'or par an sur une durée de vie de 9,4 ans, avec un pic à 158 000 onces lors des quatre premières années.



Le capital initial nécessaire est évalué à 397,5 millions de dollars, une somme que l'entreprise prévoit de financer grâce à sa solide position de trésorerie actuelle.



L'exploitation, qui devrait démarrer sa phase de construction principale au quatrième trimestre 2026, vise une première coulée d'or avant la mi-2028. L'avancée du dossier est désormais conditionnée par l'obtention du permis d'exploitation, pour lequel la demande a été déposée en début d'année.



« Avec la réception récente du décret environnemental par le gouvernement sénégalais et l'étude de faisabilité terminée, nous sommes prêts à faire avancer Diamba Sud vers une décision finale d'investissement », a conclu M. Ganoza.



Une fois le permis accordé, l'État intégrera le capital du projet à hauteur de 10 %, conformément au code minier national.