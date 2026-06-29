Dakar s'apprête à accueillir un grand forum sur l'économie sociale et solidaire

Le Sénégal va abriter un important forum consacré à « l’économie sociale et solidaire » (ESS). Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, en a fait l'annonce lors de l'émission En Vérité sur Radio Sénégal.



Ce forum régional se tiendra du 7 au 9 juillet à Dakar. L'événement s'inscrit dans la continuité des rencontres du Forum mondial de l’économie sociale (GSEF), après les éditions de Dakar et de Bordeaux. Cette étape africaine conservera une forte dimension internationale.



Pour le ministre, ce rendez-vous sera un espace de plaidoyer pour le financement du secteur. Ce sera aussi une vitrine scientifique et professionnelle pour les acteurs. Pendant trois jours, Dakar va accueillir des experts, des chercheurs et des décideurs internationaux pour des conférences et des échanges de haut niveau.



Alioune Dione estime que cette rencontre va renforcer le leadership du Sénégal. Elle permettra de faire avancer la stratégie africaine de l'ESS. Les autorités ambitionnent ainsi de positionner la capitale sénégalaise comme un hub régional et un centre de référence pour les investissements dans ce domaine.