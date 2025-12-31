​Discours du 31 décembre 2025 : Le Président Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan diplomatique ambitieux

À l’occasion de son traditionnel message à la Nation pour la fin d’année, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant le rayonnement croissant du Sénégal sur la scène internationale et la solidité retrouvée de son économie.



​Au cœur de son allocution, le Président de la République a souligné les efforts constants pour transformer l’économie nationale. Selon le Chef de l’État, les réformes structurelles portent enfin leurs fruits, plaçant le pays sur la carte des destinations incontournables pour les capitaux étrangers.



​« L'amélioration progressive de l'environnement des affaires, l'intensification de notre diplomatie économique et la tenue du Forum Invest in Senegal ont renforcé la crédibilité du pays et consolidé son positionnement comme une destination d'investissement fiable et attractive », a affirmé Bassirou Diomaye Faye.



​Cette déclaration vient confirmer la volonté du gouvernement de faire du secteur privé un moteur de croissance, tout en s'appuyant sur des événements d'envergure internationale pour rassurer les partenaires techniques et financiers.



​Le Président Faye a réitéré l'engagement du Sénégal à jouer un rôle de premier plan dans la stabilité régionale et mondiale. « Mes chers compatriotes, sur la scène africaine et internationale, le Sénégal a poursuivi son œuvre de paix, de solidarité et de coopération. Il a renforcé ses alliances sur le pays ».



​Ce rappel souligne la continuité de la tradition diplomatique sénégalaise, caractérisée par le dialogue et le bon voisinage, tout en insistant sur la consolidation des partenariats stratégiques qui garantissent la sécurité et le développement du pays.



​En concluant cette partie de son discours, le chef de l’État a laissé entrevoir une feuille de route claire : maintenir le cap des réformes pour garantir une souveraineté économique accrue tout en restant un pilier de la diplomatie africaine.