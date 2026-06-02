Sénégal: accusé de trahison par Pastef, le ministre Ibrahima Sy donne les raisons de son maintien au gouvernement

Au Sénégal, la majorité parlementaire (Patsef) a décidé de «ne pas participer» au gouvernement rendu public le lundi 1er juin, en raison de «désaccords» avec Diomaye Faye, le Président de la République. Cadre du Pastef, Dr Ibrahima Sy a été maintenu à son poste de ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Depuis lors, il est accusé de «trahison», pour avoir bravé la ligne du Parti.



En réponse aux accusations dont il fait l’objet, Dr Ibrahima Sy est monté au créneau ce mardi, dans une publication sur ses réseaux sociaux, justifiant un choix guidé par «l’intérêt supérieur» du Sénégal. «Pour l’histoire, nous avons fait le choix, en tant que patriotes, de servir le pays au-delà de toute autre considération, avec comme seule boussole l’intérêt supérieur de la Nation», s’est-il défendu.



Le ministre a profité de l’occasion pour adresser un message à Ousmane Sonko, leader de Pastef et Président de l’Assemblée nationale. «Je tiens aussi à saluer M. Ousmane Sonko, Président du Pastef, pour les neuf années de compagnonnage politique, d’engagement et de combat partagé au service d’un idéal commun. Je lui exprime ma reconnaissance et lui souhaite plein succès dans la poursuite de son parcours politique», a-t-il souhaité.



Dr Ibrahima Sy a enfin assuré que sa confirmation à son poste «constitue une source supplémentaire de motivation pour poursuivre, avec détermination et humilité, les réformes et les actions engagées au service de la santé».