​Elections législatives au Sénégal : Abdou Mbow annonce la mise en place d’une grande inter-coalition

Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), a annoncé ce dimanche ‘’la mise en place d’une grande inter-coalation de l’opposition pour avoir une majorité parlementaire’’ à l’Assemblée nationale. Le responsable politique de l’Apr parle ‘’d’une retrouvaille des libéraux et démocrates qui se forme et avec plus de 30 partis qui se voient et qui échangent’’. Il était invité du Jury du Dimanche sur Iradio.



« Depuis 2012, le Président Macky Sall a travaillé pour que la famille libérale se retrouve. Et il a eu une alliance avec Idrissa Seck. On n’a jamais rompu les échanges avec le Parti démocratique Sénégalais (PDS). Il y a eu un bloc des libéraux et démocrates qui se forme et avec plus de 30 partis qui se voient et qui échangent. Modou Diagne Fada, Oumar Sarr et Aliou Sow d’autres sont dans l’alliance avec l’Apr aujourd’hui. Il y a aussi le Rewmi, je l’ai dit tout à l’heure. Ce bloc-là s’est rapproché du Parti Démocratique Sénégalais », a indiqué Abdou Mbow.



Le porte-parole adjoint de l’Apr a ajouté : « On est en train de travailler à avoir une inter-coalition. Je ne peux pas, moi, aujourd’hui donner des informations par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Ce que je peux vous dire, on est en train de travailler pour avoir une grande inter-coalition pour une majorité à l’Assemblée ».



Par ailleurs, Abdou Mbow soutient : « Nous n’avons pas confiance en ces autorités parce que si elles ont une majorité, ils vont continuer à gâcher ce pays et à l’isoler sur le plan diplomatique. J’ai trois mandats parlementaires, j’ai plus d’expérience que ces gens. Ceux qui sont à la tête du pays ne savent pas comment fonctionne l’administration. Par contre, l’expérience donne à la personne une sagesse. La coalition Takku Wallu Sénégal est composée de personnes expérimentées, qui ont eu à gérer des responsabilités dans ce pays ».