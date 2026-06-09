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​Emploi domestique au Koweït : le recrutement de travailleurs en provenance du Sénégal désormais limité aux hommes



​Emploi domestique au Koweït : le recrutement de travailleurs en provenance du Sénégal désormais limité aux hommes
Le Koweït a durci sa réglementation sur le recrutement de main-d'œuvre domestique, limitant désormais l'embauche à seulement 10 pays agréés.

 Selon The Times Kuwait, cette décision, qui vise à « renforcer la surveillance et à rationaliser les procédures du marché du travail », exclut par ailleurs 27 autres nations, avec des restrictions spécifiques interdisant parfois uniquement le recrutement de femmes.

Pour les candidats sénégalais, cette nouvelle circulaire ministérielle impose une précision importante : « le recrutement de travailleurs domestiques en provenance du Sénégal est désormais limité aux hommes seulement ».

Cette mesure, déjà en vigueur, s'inscrit dans une restructuration globale des services koweïtiens des affaires de résidence, désormais chargés d'appliquer strictement cette liste restreinte d'États partenaires.
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Fodé Bakary Camara

Mardi 9 Juin 2026 - 15:23


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