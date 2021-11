​Entreprenariat: l’appui d’ONU Femmes et le 3FPT pour la formation de 10.000 Sénégalaises

Cette convention de partenariat entre le 3FPT et ONU Femmes s’inscrit dans la droite lignée de la forte collaboration entre le Système des Nations Unies et l’Etat du Sénégal. Elle vise à la formation des femmes entrepreneures dans les secteurs prioritaires que sont l’agriculture résiliente aux changements climatiques, l’énergie renouvelables, l’élevage et l’artisanat.



La question d’insertion professionnelle des femmes au Sénégal, a été l’objet de d’échanges entre Onu Femmes le 3FPT. « Une conversation, alors simple promesse d'une collaboration fructueuse au service des femmes, et qui aujourd’hui se concrétise en un dispositif réfléchi et structuré. Cette fois-ci promesse de résultats probants au service de ces femmes entrepreneures, véritables clé de voute de notre économie et de notre développement », a déclaré, Mame Aby Seye, Directrice Générale 3FPT (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique).



10.000 femmes sont ciblées par cette convention

Selon Madame Seye, la crise sanitaire et économique que nous traversons, nous conforte malheureusement dans cette urgence qu'il y a à aider et soutenir les femmes, en particulier celles « travaillant dans le secteur de l'économie informelle, mais aussi celles souffrant d'analphabétisme, victimes de violence ou encore porteuses de handicaps, qui représentent les publics les plus vulnérables ».



« Nous nous engageons aujourd'hui aux côtés d’ONU Femmes afin de renforcer économiquement des femmes au Sénégal du tremplin vers l'emploi qu'est la formation professionnelle et technique », a-t-elle ajouté.



D’après Mame Aby Seye, le 3FPT travaillera en étroite collaboration avec ONU Femmes sur le « financement des actions de formation des projets portés par les organisations de femmes et identifiés par ONU Femmes pour un effectif de 10.000 femmes dont 5000 déjà accompagnées par le 3FPT, la prise en charge des demandes comprenant à la fois, un volet technique et financier, la mise en place d'un mécanisme de suivi de la réalisation des projets financés, et d’évaluation des investissements réalisés », a-t-elle fait savoir.



Dans sa phase pilote, les zones ciblées sont Dakar, Tambacounda, kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kédougou et Louga.



A la suite de Madame Seye, la Directrice régionale de l'ONU-Femmes Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale estime qu’à travers ce partenariat les deux entités travailleront ensemble sur le capital humain.

Investir dans l’automatisation économique des femmes, dit-elle, ouvre une voie directe vers l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive.



D’après Oulimata Sarr, au Sénégal les femmes apportent une contribution énorme aux économies que ce soit dans les entreprises, dans les exploitations agricoles, en tant que chef d’entreprise, en tant qu’employée.

« Nous nous félicitons de ce partenariat naissante entre nos deux institutions, qui permettra à ces femmes d’être mieux capacités, en vue non seulement d’entreprendre davantage et s’autonomiser mais aussi de participer durablement au développement socio-économique du Sénégal », s’est réjoui, la directrice régionale de l'ONU-Femmes.