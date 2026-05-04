​Everton: Idrissa Gana Gueye, un avenir de plus en plus flou sur la prolongation de son contrat

L'agence d'Idrissa Gana Gueye, footballeur sénégalais évoluant à Everton (Premier League), a adopté une position de retrait concernant la prolongation de contrat du milieu de terrain, selon les informations rapportées par Everton News.



Bien que le club soit disposé à activer l'année optionnelle prévue dans son bail, ses représentants se montrent « sur la défensive » et affirment qu'ils ne sont « pas pressés » d'accepter l'accord. Cette stratégie d'attente vise à « faire valoir leur influence » lors des négociations, alors que le joueur de 36 ans perçoit un salaire hebdomadaire conséquent.



Malgré le statut de titulaire régulier de Gueye, le club étudie de près l'aspect financier de ce dossier pour un joueur approchant les 37 ans. Un membre du club a évoqué les sentiments actuels concernant une prolongation d'un an pour le milieu de terrain. L'émission A View From The Bullens souligne d'ailleurs une certaine incertitude : « À ce stade, je ne sais pas s'ils l'accepteront », pense t-il.



Face à cette situation, Everton pourrait choisir de ne pas se laisser « prendre en otage » par l'entourage du vétéran, d'autant que plusieurs jeunes milieux de terrain, tels que Tim Iroegbunam ou Merlin Rohl, frappent déjà à la porte de l'équipe première.