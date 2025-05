​Exploitation minière : 117 permis semi-mécanisés délivrés en trois ans

Entre 2021 et mars 2024, le ministère des Mines et de la Géologie a délivré 117 permis d’exploitation minière semi-mécanisée sur un total de 346 demandes reçues. Ces autorisations couvrent une superficie globale de 4 571,53 hectares, selon le rapport semestriel du Cn-Itie publié ce lundi 5 mai.



La région de Kédougou concentre à elle seule 85 % des permis délivrés, suivie de Tambacounda avec 15 %. Une dynamique géographiquement marquée, qui reflète l’intensité de l’activité extractive dans ces zones riches en ressources minières.



Le rapport fait également état d’une hausse continue des demandes depuis 2020. Un pic significatif a été enregistré entre 2022 et 2023, période durant laquelle le nombre de permis délivrés est passé de 27 à 64. Le premier trimestre 2024 poursuit cette tendance, avec déjà 12 permis attribués, dépassant ainsi le total annuel de 2020.



Cette évolution s’inscrit dans le cadre du programme Exploitation minière artisanale et à petite échelle (Emape), lancé en 2021. L’initiative vise à structurer et formaliser un secteur longtemps dominé par l’informel, en renforçant les mécanismes de régulation et d’encadrement.