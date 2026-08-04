​Exportations de mangues : La DPV met un terme à la saison 2026 sur fond de succès phytosanitaire

La Direction de la protection des végétaux (DPV) du Sénégal a prononcé la clôture de la campagne d'exportation de mangues fraîches le 26 juillet 2026 à 17h00.



Cette décision, actée par une circulaire, répond à « la pression croissante exercée par les mouches des fruits réglementées », notamment « Bactrocera dorsalis » et « Ceratitis cosyra », tout en garantissant la conformité phytosanitaire pour les marchés internationaux, en particulier l'Union européenne.



Sur le terrain, les acteurs locaux ont salué les performances de la filière en matière de biosécurité.



Un producteur s’est confié à « Fresh Plaza », soulignant que « le Sénégal obtient d'excellents résultats cette année dans la lutte contre les mouches des fruits et parvient à éviter les saisies », malgré des débuts de saison marqués par « des irrégularités d'irrigation et des pluies tardives » dans la zone des Niayes.



Grâce à des mesures strictes d'assainissement et à l'interdiction du travail de nuit après 18h, les producteurs visaient à « dépasser les 30 000 tonnes d'exportations de mangues, contre 19 000 tonnes l'an dernier ».