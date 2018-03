​Exposition des 70 ans de Total Sénégal : "La part du capital détenue par des actionnaires locaux s’élève à 30,9%" (DG)

Total Sénégal a procédé ce matin à l’exposition de ses 70 ans de présence en partage avec le pays. Une occasion pour son Directeur général, François IOOS de retracer l’historique de son entreprise.



« Total Sénégal, filiale de commercialisation du groupe Total, est présente au Sénégal depuis 1947. C’est la plus ancienne filiale de distribution de Total en Afrique. Notre présence depuis près de 70 ans témoigne de notre histoire commune et de notre engagement envers le Sénégal. Leader du marché de la production de produits pétroliers, Total Sénégal est également présent dans le pays en tant qu’actionnaire avec 7% de la Société Africaine de raffinage (Sar), la seule raffinerie du pays », a soutenu M. IOOS



François IOOS a par ailleurs révélé à cette occasion que Total a été introduit à la bourse régionale des valeurs d’Abidjan (Brvm) en 2014, avant de souligner que la filiale est la deuxième société du Sénégal à être cotée à la BRVM. « La part du capital de Total Sénégal détenue par des actionnaires locaux s’élève à 30,9%. Total Sénégal est le premier distributeur de produits pétroliers au Sénégal, avec 300 milliards de chiffre d’affaires en 2017. 185 emplois directs et près de 2500 emplois indirects (personnels de stations de services et de chauffeurs), 200 stations-services et 3000 sénégalais dans la capital de Total Sénégal S.A », a-t-il révélé.



Il poursuit : « Total arrive enfin dans le secteur de l’exploration. Sur ce, un peu de connaissance historique permettra de voir que dès les années 50 à 60, Total était déjà présent en matière d'exploration. En 1947 les premiers puits pétroliers étaient déchargés au niveau du port de Dakar par la compagnie française de pétrole. Et c'est vraiment le début de l'implantation du groupe au Sénégal ».



Par ailleurs, François IOOS a expliqué dans son exposition le déroulement de l'exploration. « On trouve du pétrole, après on le raffine avant de le distribuer. Ce sont les 3 maillons de la chaîne énergétique », a-t-il indiqué.



Pour sa part, le directeur général de Total exploration politique au Sénégal explique que « les recherches se faisaient à terre. Malheureusement les efforts n’ont pas été couronnés de succès commercial satisfaisant. Mais on voit bien qu’il y a une histoire de Total au Sénégal ».