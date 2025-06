Budget 2025 : des recettes en hausse, mais des dons étrangers en chute libre (rapport)

À la fin mars 2025, l’État du Sénégal a mobilisé 1 027,82 milliards de francs CFA au titre des recettes et dons du budget général, soit 21,44 % des prévisions annuelles définies par la Loi de Finances Initiale. Selon le rapport d’exécution budgétaire du premier trimestre, ce niveau représente une hausse de 91,06 milliards en valeur absolue, soit +9,72 % en glissement annuel.



Cette performance repose en grande partie sur les recettes internes, qui atteignent 1 019,82 milliards de FCFA, correspondant à 22,42 % des objectifs annuels. « Le recouvrement des ressources internes a progressé de 12,23 % par rapport à 2024 », détaille le document du ministère.



Les recettes fiscales dominent largement, avec 960,26 milliards FCFA, soit une augmentation de 99,44 milliards (+11,6 %), suivies des recettes non fiscales, estimées à 59,56 milliards, en hausse de 24,4 %.



En revanche, les ressources extérieures sont en forte baisse : seuls 8 milliards FCFA ont été mobilisés au titre des dons (essentiellement en capital), soit 3,27 % des prévisions, contre 28,06 milliards à la même période de 2024. Cela représente une chute de 71,49 %.



Les dons en capital proviennent à 60 % de la Banque mondiale (35 %) et de la KFW (15 %). Aucun don courant n’a été enregistré au cours du trimestre.