​Forum sur les secteurs régulés : l'ART parle de 95 % des actions réalisées

L’ARTP, par la voix de son secrétaire Yellamine Goumbala, a décliné les réalisations et les objectifs de l’organe d’autorégulation pour l’année 2024. Monsieur Goumbala s’est également prononcé sur l’engagement continu envers la transparence, le dialogue et l'anticipation des défis dans le secteur des télécommunications.



« L’année 2023 a été, quant à elle, marquée par le retour de M. Abdou Karim SALL à la tête de l’Autorité. Dix nouvelles priorités ont été érigées en projets urgents. Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des actions ont été réalisées, dont l’extension successive du périmètre des licences de Sonatel et de Free la technologie 5 G, la mise en place du Roaming National, la certification de l’ARTP à la norme ISO 9001 / 2015, pour ne citer que ceux-là » a annoncé Monsieur Goumbala.



L’année 2024, marque les 23 ans d’existence de l’ARTP. « Nous, nous évertuerons à vous fournir toutes les informations nécessaires pour un traitement diligent de certains dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler, c’est ce que le Directeur général a décliné à travers les 10 priorités 2024 de l’ARTP et dont nous vous accordons la primeur ce matin. Il s’agit du Dégroupage de la boucle locale, la Certification à la norme ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information, la Réalisation d’une enquête nationale sur l’accès et les usages des TIC et calcul d’un indice des prix des services de communications électroniques, etc. », a déclaré Monsieur Yellamine Goumbala.



Selon lui, « cette rencontre est la septième édition du genre qui est organisée entre l'Artp et la presse nationale à travers la convention des jeunes reporters. Il a pour objectif de permettre à l'Artp de communiquer sur ces missions, partager avec les professionnels des médias, l'ensemble de ces thématiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension et enfin de mieux les traiter au moment de les relayer au grand public. C'est aussi l'occasion pour l'Artp de communiquer sur ces réalisations à travers 10 priorités, et décliner les objectifs de 2024 ».



Par ailleurs, M. Goumbala est aussi revenu sur les fondamentaux de l »ARTP. « Nous sommes chargés de réguler un secteur. Quand on régule un secteur, on prend en compte les intérêts des uns et des autres. L'objectif de l'Artp, c'est de faire payer au consommateur le juste prix. Nous sommes chargés de faire facturer, payer au Sénégalais le juste prix pour les communications électroniques sur la voix, les SMS, etc ».

Pour ce faire, l’organe d’autorégulation dispose de moyens adéquats. « Nous avons un dispositif qui nous permet de contrôler la soutenabilité, le projet économique devant cette offre-là et de la valider. Pour dire que nous avons un œil sur ce que les opérateurs proposent en termes de prix pour les différentes offres qu'ils ne cessent de proposer au Sénégalais », a conclu Monsieur Goumbala.