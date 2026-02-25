​Fraude technologique : la Sonatel et la Gendarmerie démantèlent un réseau de détournement de SMS

Un système permettant de détourner des notifications de plateformes mondiales (WhatsApp, TikTok, Amazon) a été mis au jour. Le préjudice financier pour l'opérateur est déjà chiffré en millions.
Tout commence par une alerte interne au sein de la Sonatel. L'opérateur a constaté une anomalie majeure, l'utilisation frauduleuse d'un dispositif technique capable d'acheminer des SMS de notification via des numéros locaux à des tarifs dérisoires, bien loin des prix du marché.
Face à ce manque à gagner, une plainte a été déposée auprès de la Brigade de Recherches de Keur Massar. Selon les services du Colonel Ibrahima Ndiaye, les pertes sont actuellement estimées à 5 005 960 FCFA. L'enquête, menée avec l'appui de la Section de Recherches de Dakar, a connu une accélération décisive le 23 février 2026.
Un premier individu, identifié comme le revendeur des puces utilisées pour la fraude, a été interpellé, à Colobane. La poursuite des investigations a conduit les gendarmes dans le quartier des Maristes. C'est là que le "cœur" du réseau a été localisé, entraînant l'arrestation d'un ressortissant nigérian.
La perquisition effectuée dans le repaire des fraudeurs témoigne de la technicité de l'opération. Les forces de l'ordre ont mis la main sur un véritable centre de transit clandestin. 5 ordinateurs de pointe, 6 racks de téléphones (contenant chacun 20 appareils, soit 120 téléphones au total), 2 routeurs et une antenne BTS, un amplificateur de signal et divers accessoires de connexion.
« Ce matériel a été mis à la disposition du Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN) pour une exploitation technique approfondie », précisent les autorités.
Tout commence par une alerte interne au sein de la Sonatel. L'opérateur a constaté une anomalie majeure, l'utilisation frauduleuse d'un dispositif technique capable d'acheminer des SMS de notification via des numéros locaux à des tarifs dérisoires, bien loin des prix du marché.
Face à ce manque à gagner, une plainte a été déposée auprès de la Brigade de Recherches de Keur Massar. Selon les services du Colonel Ibrahima Ndiaye, les pertes sont actuellement estimées à 5 005 960 FCFA. L'enquête, menée avec l'appui de la Section de Recherches de Dakar, a connu une accélération décisive le 23 février 2026.
Un premier individu, identifié comme le revendeur des puces utilisées pour la fraude, a été interpellé, à Colobane. La poursuite des investigations a conduit les gendarmes dans le quartier des Maristes. C'est là que le "cœur" du réseau a été localisé, entraînant l'arrestation d'un ressortissant nigérian.
La perquisition effectuée dans le repaire des fraudeurs témoigne de la technicité de l'opération. Les forces de l'ordre ont mis la main sur un véritable centre de transit clandestin. 5 ordinateurs de pointe, 6 racks de téléphones (contenant chacun 20 appareils, soit 120 téléphones au total), 2 routeurs et une antenne BTS, un amplificateur de signal et divers accessoires de connexion.
« Ce matériel a été mis à la disposition du Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN) pour une exploitation technique approfondie », précisent les autorités.
Autres articles
-
Médina Foulbé : un collectif de jeunes exige une enquête sur la gestion du compte administratif
-
Coopération agricole : une délégation de Fafacourou en immersion au DAC de Séfa
-
Campagne arachidière : Le mouvement Ar Sunu Momel tire à boulets rouges sur le gouvernement
-
Coopération Sénégal-Japon : 69 millions de FCFA pour l'éducation à Kolda et l'agriculture à Louga
-
Protections des lanceurs d’alerte: La PPLAAF lance deux guides pour accompagner l’application de la loi