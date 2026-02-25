​Fraude technologique : la Sonatel et la Gendarmerie démantèlent un réseau de détournement de SMS

Un système permettant de détourner des notifications de plateformes mondiales (WhatsApp, TikTok, Amazon) a été mis au jour. Le préjudice financier pour l'opérateur est déjà chiffré en millions.



​Tout commence par une alerte interne au sein de la Sonatel. L'opérateur a constaté une anomalie majeure, l'utilisation frauduleuse d'un dispositif technique capable d'acheminer des SMS de notification via des numéros locaux à des tarifs dérisoires, bien loin des prix du marché.



​Face à ce manque à gagner, une plainte a été déposée auprès de la Brigade de Recherches de Keur Massar. Selon les services du Colonel Ibrahima Ndiaye, les pertes sont actuellement estimées à 5 005 960 FCFA. L'enquête, menée avec l'appui de la Section de Recherches de Dakar, a connu une accélération décisive le 23 février 2026.



Un premier individu, identifié comme le revendeur des puces utilisées pour la fraude, a été interpellé, à Colobane. La poursuite des investigations a conduit les gendarmes dans le quartier des Maristes. C'est là que le "cœur" du réseau a été localisé, entraînant l'arrestation d'un ressortissant nigérian.



​La perquisition effectuée dans le repaire des fraudeurs témoigne de la technicité de l'opération. Les forces de l'ordre ont mis la main sur un véritable centre de transit clandestin. 5 ordinateurs de pointe, 6 racks de téléphones (contenant chacun 20 appareils, soit 120 téléphones au total), 2 routeurs et une antenne BTS, un amplificateur de signal et divers accessoires de connexion.



« Ce matériel a été mis à la disposition du Centre de Lutte contre les Criminalités Numériques (CLCN) pour une exploitation technique approfondie », précisent les autorités.