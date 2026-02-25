Conseil des ministres : le Président Diomaye ordonne une réforme radicale de la protection civile

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné ce mercredi 25 février la mise en place d'une nouvelle gouvernance de la protection civile. Face à la recrudescence des incendies, accidents et catastrophes naturelles, le Chef de l’État a instruit le gouvernement de créer un Centre national de Prévention et de Gestion des Risques et d'actualiser d'urgence le Plan d'Organisation des Secours (ORSEC).



Cette décision, prise en Conseil des ministres, vise à transformer fondamentalement les dispositifs de secours. Le Président a notamment demandé la validation immédiate de la Stratégie nationale de Protection civile et l’accélération de l’équipement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). Outre le renforcement des effectifs, le Chef de l'État souhaite instaurer un cadre de volontariat pour impliquer davantage de citoyens dans la gestion des catastrophes.



Le Président a cité l'avancée de la mer, les effondrements d'immeubles et les incendies meurtriers, à l'image du sinistre récent de Touba Thiarène, comme autant de signaux d'alerte. À quelques jours de la Journée internationale de la Protection civile (1er mars), cette réforme marque une volonté de passer d'une gestion curative de la crise à une véritable culture nationale de prévention.