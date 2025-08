​Ghana : L'hélico du président échappe à un crash

Le président John Dramani Mahama et la Première dame Lordina Mahama ont échappé à un accident mortel de leur hélicopter, confirme une source militaire au correspondant de la BBC.



L'hélicoptère dans lequel ils volaient est parti de Sunyani à destination de Kumassi. Il a du "attérir dans l'urgence à la base militaire de Kumassi" a indiqué un militaire des Forces armées ghanéennes à notre correspondant. L'incident est survenu à environ 100 mètres de l'hôpital universitaire d'Apatrapa dans la région Ashanti ce samedi matin.



Le directeur des relations publiques des Forces armées du Ghana, le lieutenant-colonel Aggrey Quarshie, a déclaré que la décision du pilote de faire attérir l'hélicoptère à cause de "mauvais temps". "Il y avait un orage", a t-il expliqué. Le lieutenant colonel Aggrey Quarshie a ajouté que "personne n'a été blessé."



La police militaire a bouclé la zone où l'hélicoptère a atterri" et "la première dame a été immédiatement transporté par la route à Kumasi ". Selon la radio Citi FM, le président Mahama et son épouse ont pu finalement rejoindre Accra à bord du jet présidentiel.



Au mois de Mars, l'avion présidentiel avait pris feu alors qu'il décollait de l'aéroport international de Kotoka.