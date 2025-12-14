El Malick Ndiaye : « Cette législature consacre une rupture historique »

L’examen du projet de loi de finances, d’un montant record de 7 433 milliards de FCFA, a mobilisé les députés pendant près d’un mois. Entre le 6 et le 21 novembre 2025, pas moins de 26 séances de commissions élargies se sont tenues, avec une moyenne impressionnante de 15 heures de travail quotidien. Objectif : passer au crible 119 programmes budgétaires issus de 25 départements ministériels. « Cette assiduité, toutes sensibilités confondues, démontre un engagement réel au service de la nation », a souligné El Malick Ndiaye, tout en pointant la nécessité de réduire un taux d’absentéisme qui, malgré un présence globale de 80 %, demeure préoccupant.



Au-delà des chiffres, le président de séance insiste sur le changement de paradigme que représente cette législature. Il a identifié une triple rupture : dans les méthodes, avec plus de transparence et un contrôle renforcé ; dans l’esprit, avec une institution qui « n’accompagne plus, mais interroge, propose et corrige » l’action du gouvernement ; et dans le rapport aux citoyens, vers une démocratie plus accessible et redevable. « Les débats ont été intenses, exigeants, parfois passionnés, mais toujours ancrés dans les valeurs républicaines. C’est le signe d’une vitalité démocratique retrouvée », a-t-il affirmé.

El Malick Ndiaye n’a pas occulté le cadre économique et social difficile dans lequel s’inscrit ce budget : crises internationales, fragilités financières et fortes attentes populaires. Il a cependant salué la résilience des Sénégalais et les efforts affichés par l’exécutif pour alléger les charges des ménages. Le vote n’est pour lui qu’une étape. "La mission cruciale de l’Assemblée commence maintenant : le suivi rigoureux de l’exécution budgétaire et l’évaluation impitoyable des politiques publiques", a-t-il souligné. Pour ce faire, il a annoncé la finalisation imminente de la composition du Comité permanent d’évaluation des politiques publiques, dont les travaux techniques sont déjà lancés.

Le président a conclu en rendant hommage à tous les acteurs de ce marathon législatif : députés, en particulier les doyens pour leur exemplarité, administration parlementaire, forces de sécurité et presse, dont le rôle de vigilance a été salué. Son dernier mot a été un appel à l’unité et à la lucidité : « Cette loi de finances engage le gouvernement, l’Assemblée et la nation entière. Nous devons tous être à la hauteur des attentes du peuple sénégalais ».

