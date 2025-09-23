​Grand Dakar : Deux individus arrêtés pour vol à l’arraché

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Dakar a annoncé l’interpellation, le 19 septembre 2025, de deux (2) individus pour association de malfaiteurs et vol à l’arraché commis de nuit à l’aide d’un moyen de transport. L’arrestation s’est déroulée lors d’une mission de sécurisation menée par les éléments du commissariat. Les suspects, contrôlés alors qu’ils circulaient à moto, étaient en possession d’un téléphone portable dont l’origine paraissait suspecte. Ils ont aussitôt été conduits au poste pour enquête.



Les investigations ont permis aux policiers de déverrouiller l’appareil et de contacter le frère de la victime, qui a confirmé le vol. La victime elle-même s’est rendue au commissariat le 20 septembre, où elle a reconnu son téléphone et relaté les circonstances de l’agression dont elle a été victime.



Face aux preuves réunies, les deux mis en cause ont admis les faits. Présentés au parquet, ils devront répondre des accusations « d’association de malfaiteurs et de vol à l’arraché commis de nuit avec usage d’un moyen de transport. »