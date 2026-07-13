​Grand Magal 2026 : le Service national d’hygiène déploie plus de 80 agents pour sécuriser Touba

À quelques semaines du Grand Magal de Touba 2026, le Service national de l’hygiène a lancé, ce lundi, une vaste opération de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage dans la ville sainte. Les interventions concernent les lieux de culte, les domiciles et les sites d’hébergement des pèlerins.



Plus de 80 agents, appuyés par 13 véhicules pick-up, ont été mobilisés pour mener cette campagne sanitaire. Selon le capitaine Ismaïla Diagne, chef de la brigade régionale d’hygiène de Diourbel, les opérations vont s’étendre sur trois semaines, avec des équipes réparties dans les différents sites ciblés.



L’objectif est d’améliorer les conditions d’accueil des milliers de fidèles attendus à Touba, mais aussi de prévenir les risques sanitaires. Les agents auront également pour mission de contrôler la qualité de l’eau et des produits vendus aux populations.



D’après l’APS, le sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, a appelé les habitants à collaborer avec les équipes déployées sur le terrain afin de garantir le bon déroulement des préparatifs du Grand Magal.