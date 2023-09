​Grand Magal de Touba : 354 éléments de plus en renfort pour couvrir les communes de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambeye

Le Commissaire de Police Divisionnaire Ibrahima Diop a déclaré face à la presse qu’un effectif de 4 106 fonctionnaires de police et des moyens logistiques sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey. Ce dans le cadre du Grand Magal de Touba. Selon lui, 354 éléments de plus ont été renforcés contrairement à l’année dernière.



« Un effectif de 4 106 fonctionnaires de police et des moyens logistiques sont engagés pour couvrir les communes de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambeye. Comparé à l’année dernière ou ont avait déployé 3 754 personnels, on note en monter en puissance, soit un renfort de 354 éléments de plus. Il est composé, ce dispositif des personnels de la sécurité publique, le commissariat spécial de Touba, le commissariat urbain de Mbacké, le commissariat central de Diourbel, les autres renforts de la sécurité publique notamment de la compagnie de circulation de Dakar, des renforts du groupement mobil d’intervention, de la direction de l’office central de répression des trafics illicite de stupéfiant, de la direction de la surveillance du territoire, des unités spéciales et de la brigade prévôtale », a indiqué Ibrahima Diop.



Selon le Commissaire de Police Divisionnaire, à ce dispositif physique, s’ajoute un dispositif technique avec des drones, de la vidéo-surveillance entre Touba et Mbacké. « Pour les villes de Touba et Mbacké, 13 secteurs et 9 postes de police avancées ont été érigés », ajoute le commissaire de police divisionnaire Ibrahima Diop. « Les postes de police seront armés en enquêteur et en moyen logistique conséquente et placé à des endroit stratégique », dit-il.



La police avertit les malfaiteurs et appelle la population à la collaboration en signalant les faits répréhensibles à ses éléments les plus proches.