​Grand Magal de Touba : les armées sénégalaises déploient un hôpital de campagne et des postes médicaux

À l'occasion du Grand Magal de Touba, célébré ce vendredi 23 août, les armées sénégalaises ont pris des mesures importantes pour contribuer à la couverture médicale de cet événement religieux de grande envergure. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), un hôpital de campagne a été déployé, accompagné de plusieurs postes médicaux stratégiquement situés.



« Les postes médicaux ont été installés à Keur Serigne Touba, Keur Serigne Mourtada Mbacké, et dans le quartier Guédé, pour assurer une couverture médicale efficace pour les pèlerins. En plus de ces dispositifs, un hélicoptère a été mis en alerte pour intervenir en cas d'urgence », lit-on sur le communiqué parvenu à PressAfrik.



Lors de leur déploiement, les équipes médicales ont porté secours à trois blessés lors d'un accident sur l'autoroute à péage. Les blessés ont été stabilisés sur place avant d'être évacués vers Thiès par les Sapeurs-pompiers.



Outre l'aspect médical, les armées sénégalaises ont également mis en place des unités de boulangerie capables de produire jusqu'à dix mille pains par jour pour soutenir les pèlerins. Une citerne d'eau de 10 000 litres a également été mobilisée pour répondre aux besoins en eau potable des participants.



Le Grand Magal de Touba, qui commémore le départ en exil au Gabon en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba, sera célébré ce vendredi, marquant le 18e jour du mois lunaire de Safar.