​Grand-Yoff : trois suspects interpellés après l’agression d’un couple à l’aube du 28 mars

Une attaque violente, perpétrée par une dizaine d’individus aux Hlm Grand-Yoff (Dakar), a été stoppée par l’intervention rapide des forces de l’ordre. Trois membres présumés de la bande ont été arrêtés, tandis que leurs complices ont pris la fuite.



Les faits se sont produits le 28 mars 2026, aux alentours de 5 heures du matin, dans le quartier des Hlm Grand-Yoff. Alors qu’un couple se rendait à son lieu de travail, les victimes ont été prises pour cible par une bande d’environ dix personnes. Sous la menace et la violence, les agresseurs ont arraché le sac à main de l’épouse, contenant une somme d’argent, un téléphone portable et des écouteurs.



Alertés, les enquêteurs de la Brigade de recherches se sont immédiatement déployés sur place. Leur réactivité a permis de porter assistance aux victimes, qui tentaient de poursuivre leurs agresseurs et d’interpeller trois suspects en flagrant délit.



Placés en garde à vue, les mis en cause ont tenté de justifier leur présence à une heure aussi matinale par leur retour d’un « Thiant » aux Parcelles Assainies. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec violence».



Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff continue ses investigations pour identifier et localiser les autres membres du groupe de la bande.