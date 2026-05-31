​Hajj 2026 : les pèlerins saluent l’organisation et les innovations d’Air Sénégal

Le premier vol retour des pèlerins sénégalais du Hajj 2026 a atterri ce dimanche à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) avec 417 passagers à bord. À leur descente d’avion, de nombreux fidèles ont exprimé leur satisfaction quant à l’organisation du pèlerinage, saluant notamment la ponctualité des vols, la qualité de l’accompagnement et les innovations introduites par Air Sénégal.



« Nous avons décollé à l’heure et atterri à l’heure. Le vol s’est déroulé dans le calme et tout le monde a applaudi », témoigne une pèlerine. Elle souligne également les améliorations apportées aux formalités de voyage, notamment le prétraitement des procédures avant le départ et l’augmentation de la franchise bagages à deux valises de 23 kg en soute et un bagage cabine de 8 kg.



Même satisfaction du côté d’Abdoul Wahab Gaye, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, qui salue le bon déroulement du pèlerinage. Selon lui, le Hajj 2026 s’est déroulé dans « d’excellentes conditions », grâce à la coordination efficace de la Délégation générale au pèlerinage, au soutien des autorités sénégalaises et à l’engagement des forces de défense et de sécurité.



Le responsable religieux a également mis en avant l’esprit de fraternité ayant marqué le séjour des pèlerins sénégalais en Arabie saoudite. « Il n’y avait aucune distinction d’appartenance ethnique. C’était le Sénégal dans toute sa diversité », a-t-il déclaré.



De son côté, le directeur général adjoint d’Air Sénégal, a annoncé que la phase retour du Hajj 2026 se poursuivra jusqu’au 10 juin avec un total de 24 vols programmés. Il a rappelé que la compagnie nationale a transporté plus de 12 000 pèlerins cette année et introduit plusieurs innovations, dont un système de bagages codifiés par couleur et un dispositif facilitant la récupération de l’eau de Zam Zam dès l’arrivée à Dakar.



Désignée transporteur officiel du Hajj, Air Sénégal affirme ainsi avoir relevé avec succès le défi logistique de cette édition 2026, tout en améliorant l’expérience des pèlerins sénégalais.