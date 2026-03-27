​Hydrocarbures du Sénégal : Alerte sur un risque de coordination dans le secteur gazier

L’entrée du Sénégal dans le club des exportateurs de GNL en 2025 marque une rupture historique. Pour Africa Risk Control (ARC), le pays passe des succès techniques aux « défis commerciaux ». L'enjeu n'est plus la ressource, mais la capacité du pays à transformer ce gaz en levier industriel.



Dans une analyse intitulée : « le début de l'ère du gaz au Sénégal », Africa Risk Control (ARC), note que le Sénégal doit gérer une « tension politique récurrente sur la valeur à l’exportation face à la valeur économique nationale ». Si le GNL exporté garantit des devises vitales pour stabiliser une dette publique de « 132 % du PIB en 2024 », le gaz utilisé localement est l'outil critique pour « réduire les prix de l'électricité et soutenir le secteur manufacturier ».



Selon Africa Risk Control (ARC), le port de Dakar ayant « atteint ses limites de capacité », le terminal en eau profonde de Ndayane (« 1,2 milliard de dollars ») devient l’« interface physique entre les exportations de gaz, les importations industrielles et les corridors régionaux ». Désormais, la logistique et le stockage « deviennent partie intégrante du secteur énergétique ».



L’analyse ajoute que le risque n'est plus géologique mais institutionnel. Le rapport souligne un décalage majeur si « l'avancement des travaux d'ingénierie et l'avancement financier ne suivent pas le même calendrier ». Les retards proviennent souvent du « respect des procédures d'approvisionnement ou au déblocage des fonds ».



Avec des gisements comme « Yakaar-Teranga », l’État passe d’un simple « rôle de facilitation » à celui de gestionnaire actif. Pour les investisseurs, la « compréhension du pouvoir de décision » devient aussi cruciale que la maîtrise contractuelle. Pour Africa Risk Control (ARC), les projets réussissent par la synchronisation et « échouent lorsqu’ils évoluent à des rythmes différents ».