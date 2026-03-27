African Sourcing & Fashion Week : Le Sénégal attire les investisseurs de la mode

Dakar marque un tournant historique dans l'industrie textile en accueillant, pour la première fois, l'African Sourcing & Fashion Week. Lors de l'ouverture de cet événement d'envergure, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a réaffirmé les ambitions du Sénégal pour devenir un hub continental de la mode et de la manufacture.
Le ministre a placé la souveraineté industrielle au cœur de son intervention, insistant sur l'urgence de passer d'une économie d'exportation de matières premières à une véritable transformation locale. Selon Serigne Guèye Diop, le secteur textile représente un levier majeur pour la création d'emplois massifs et durables, tout en offrant des opportunités d'investissement exceptionnelles pour les acteurs nationaux et internationaux.
Cette rencontre internationale, qui réunit designers, acheteurs et investisseurs, doit servir de catalyseur pour moderniser la chaîne de valeur textile sénégalaise. L'objectif affiché par les autorités est de structurer une filière compétitive, capable de répondre à la demande locale tout en s'imposant sur les marchés mondiaux grâce au label « Made in Senegal ».
Dakar accueille pour la 1ère fois l’African Sourcing & Fashion Week.
Le Ministre Serigne Guèye Diop met en avant la transformation locale, la souveraineté industrielle et les opportunités d’investissement. pic.twitter.com/cmA6rHqycl
— Ministère de l’Industrie et du Commerce du Sénégal (@mincom_sn) March 26, 2026
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