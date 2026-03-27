ONU : la Mission du Sénégal à l’UA précise que le gouvernement « n’a, à aucun stade endossé » la candidature de Macky Sall

La Mission permanente de la République du Sénégal auprès de l’Union africaine a réagi à la suite de la transmission, par le Bureau de l’Assemblée de l’Union africaine, d’un projet de décision visant à approuver officiellement la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies.



Dans un communiqué publié le 27 mars, la représentation diplomatique indique avoir reçu la note verbale référencée CCP/OSC/A/A1/056.03.26 en date du 26 mars 2026, relative à ce projet de décision. Elle précise, dans le même document, présenter ses « compliments à la Commission de l’Union africaine » et accuse réception de cette correspondance concernant la candidature de Macky Sall.



Tout en prenant note de la procédure envisagée, la Mission permanente précise que le « Gouvernement du Sénégal n'a, à aucun stade, endossé cette candidature » et n'a pas été « associé à l'initiative y afférente, telle qu'entreprise par le Gouvernement du Burundi ».



Dans ces conditions, la Mission permanente indique que le « Sénégal ne saurait être considéré comme partie prenante à ladite démarche ».