Secrétaire général de l’ONU : la candidature de Macky Sall rejetée après l’opposition de 20 États de l’Union africaine

La Commission de l’Union africaine a annoncé, ce 27 mars 2026 depuis Addis-Abeba, que la procédure dite de « silence » engagée pour valider la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies n’a pas abouti.



Dans une note adressée au ministère des Affaires étrangères de l’Éthiopie ainsi qu’aux missions permanentes des États membres, la Commission indique que vingt pays ont officiellement rompu le silence avant la date limite fixée à la fin de la journée du 27 mars. Cette opposition empêche de fait l’adoption du projet de décision qui visait à soutenir la candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais.



La procédure de silence, utilisée au sein de l’Union africaine pour entériner certaines décisions en l’absence d’objection, exige un consensus entre les États membres. En l’occurrence, le nombre important d’oppositions enregistrées a bloqué le processus, mettant un coup d’arrêt à la démarche.



Au total, 20 États, dont le Sénégal, ont exprimé leur opposition au soutien de l’Union africaine à la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies.



Par ailleurs, 34 des 54 pays membres de l’UA se sont prononcés en faveur de cette candidature. Dans ce contexte, le Burundi s’est engagé à porter officiellement la candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais.

