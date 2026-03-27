ONU : L'UPS déplore le non-soutien de l'État à la candidature de Macky Sall

L'Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), par la voix de son président Bougar Diouf, a exprimé ce vendredi sa vive préoccupation suite à la décision de l’État du Sénégal de ne pas soutenir la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Dans une déclaration solennelle, l'organisation réagit à la note verbale de la Mission permanente du Sénégal auprès de l'Union africaine datée du 27 mars 2026, qui précise que les autorités nationales ne sont pas parties prenantes de cette démarche.







Pour l’UPS, ce refus d'endossement officiel constitue un « désalignement stratégique » susceptible d'affaiblir le leadership africain sur la scène internationale. Bougar Diouf estime que cette candidature dépasse la dimension individuelle pour devenir une « opportunité historique » de valoriser l'expertise politique du continent au sein des instances mondiales. Le mouvement panafricaniste regrette que des divergences internes puissent freiner une ambition qui devrait, selon lui, être portée collectivement par la nation et le continent.





Tout en réaffirmant son respect pour les prérogatives souveraines de l'État en matière de diplomatie, le président de l'UPS appelle à un dialogue stratégique entre les autorités, les forces politiques et la jeunesse. L'organisation, qui refuse de voir l'Afrique « manquer les rendez-vous de l'histoire », annonce une mobilisation de ses sympathisants le 3 avril prochain au CICES pour approfondir ce plaidoyer en faveur de la représentation africaine dans la gouvernance mondiale.

