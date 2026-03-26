Exportation de mangues : Le plan de riposte du Sénégal contre la mouche des fruits

Après la suspension des importations maliennes par l'UE en 2025, le Sénégal a drastiquement renforcé ses contrôles. Oumar Sow, président de la SEPAS (Organisation sénégalaise pour l'exportation de produits et services agricoles), affirme dans des propos relayés par Food Business MEA : « Nous avons reçu des avertissements des autorités européennes... Pour la saison 2026, le secteur a donc pris l'initiative de mettre en place un plan d'action. »



L'objectif est sans équivoque : « Nous visons le zéro mouche et donc le zéro interception », souligne M. Sow. Pour y parvenir, le Sénégal mise sur une approche systémique incluant des systèmes d'alerte précoce et, de manière plus innovante, le « traitement par drone » dans les vergers.



Une opportunité commerciale sur fond d'incertitude



Malgré la pression réglementaire, l'optimisme prévaut quant à la qualité du produit. Selle Ndoye, directeur de FNS Agribusiness, a confié à FreshPlaza.com que la floraison est prometteuse : « Nous prévoyons des mangues plus grosses et d'un calibre plus uniforme que la saison dernière. » Il ajoute que cette situation constitue une opportunité, car les mangues sénégalaises arriveront sur le marché « au moment même où l'offre ouest-africaine est plus faible que d'habitude ».



Cependant, le tableau est noirci par la conjoncture économique. M. Ndoye avertit : « Compte tenu de la situation mondiale actuelle et de la pression sur les prix de l'énergie, nous savons que les coûts logistiques vont augmenter. » Les producteurs visent l’objectif d'exportation de 35 000 tonnes contre environ 20 000 l'an dernier et le démarrage des cueillettes est prévue dès le mois de mai.



