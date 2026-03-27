Etat de santé des supporters détenus au Maroc : « Des morts pourraient survenir »

L'ASC Lebou Gui Dangou de Rufisque a lancé un cri d'alarme ce vendredi concernant la situation « critique » des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025. Dans un communiqué officiel, l'association dénonce des conditions carcérales dégradantes et s'inquiète de l'état de santé de plusieurs compatriotes, jugeant leur situation médicale préoccupante.







Selon l'organisation rufisquoise, les détenus n'auraient pas accès aux soins appropriés malgré des pathologies jugées graves par leurs proches. Le communiqué pointe du doigt l'administration de médicaments inadaptés : « Au lieu de recevoir les soins nécessaires, on leur administre des médicaments qui les font dormir », fustige l'ASC. Face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de prise en charge réelle, les supporters refuseraient désormais tout traitement par manque de confiance envers le personnel soignant local.





Devant l'urgence de la situation et le risque de pertes en vies humaines, l'ASC Lebou Gui appelle à une mobilisation générale des autorités sénégalaises. Elle interpelle directement la Présidence de la République, la Primature, ainsi que les ministères des Sports et des Affaires étrangères pour obtenir une libération rapide. L'association insiste sur la nécessité d'une stratégie commune impliquant également la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour ramener ces « frères » au pays dans les plus brefs délais.

