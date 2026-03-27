Pape Thiaw : « Nous sommes champions d’Afrique, les trophées se gagnent dans le rectangle vert »

À la veille du match amical contre le Pérou, Pape Thiaw s’est présenté en conférence de presse ce vendredi au stade de France. Interrogé sur la décision controversée de la Confédération africaine de football, il a insisté sur le fait que les titres se remportent avant tout sur le terrain.



« On sait qu’on est champions d’Afrique et on va continuer à travailler pour aller chercher d’autres trophées. Il est clair dans notre tête que les compétitions et les trophées se gagnent dans le rectangle vert et ça a été fait, nous sommes champions d’Afrique », a-t-il lancé.



Revenant également sur l’épisode au cours duquel il avait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse, Pape Thiaw préfère retenir la joie du sacre continental. « Ce que je retiens, c’est le plaisir d’avoir offert ce trophée à mon pays. Cela m’a permis de découvrir davantage le Sénégal, en présentant le trophée un peu partout », a confié le technicien sénégalais.