​Immigration irrégulière : 4468 personnes interpellées et 582 déférées durant l’année 2025

Au Sénégal, la Police nationale a présenté, ce jeudi 12 mars 2026, le bilan de ses activités menées durant l’année 2025. Le commissaire principal de police, Elhadji Baïty Sène, a révélé le nombre exact de personnes interpellées et déférées dans la lutte contre l’immigration irrégulière et la traite des personnes.



Selon le commissaire Elhadji Baïty Sène, « la police mène des actions acharnées pour enrayer tout départ à travers nos frontières ». Ainsi, 4468 personnes ont été interpellées et 582 personnes déférées. Il a également souligné que « comparé à l'année 2024, il y a une baisse des personnes interpellées pour migration irrégulière». Une situation qui s'explique par «les moyens importants déployés, mais surtout la coopération au niveau international avec les partenaires, le renforcement des moyens logistiques et le renforcement de la surveillance côtière».



Par ailleurs, il a affirmé que « 87% du flux de la migration irrégulière en 2025 a été effectué par voie de mer». Selon lui, « c'est la voie maritime qui est beaucoup plus utilisée par ceux qui sont tentés de quitter le territoire et la police mène des actions pour enrayer toute action dans ce sens ».