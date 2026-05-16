Pastef Guinaw Rails : les sections communales démentent formellement une “prétendue démission” et dénoncent un usurpateur

Les sections communales de Pastef Guinaw Rails nord et de Pastef Guinaw Rails Sud portent à la connaissance des militants, sympathisants et de l'opinion publique qu'elles démentent formellement le « prétendu communiqué de démission attribué à un certain Mapaté Diop », se présentant comme « Responsable politique Pastef Pikine Guinaw Rail ».



Dans un communiqué, les deux sections déclarent avec fermeté que cette personne leur est « totalement inconnue et qu'elle n'a jamais été militante ni responsable dans aucune des deux communes de Guinaw Rails Nord ou Guinaw Rails Sud ».



Selon elles, ce « document comporte plusieurs incohérences démontrant son caractère mensonger », soulignant qu’il n'existe au Sénégal aucune commune dénommée « Pikine Guinaw Rail ».



« Les seules dénominations administratives reconnues sont: Commune de Guinaw Rails Nord et Commune de Guinaw Rails Sud », précisent les deux sections de Pastef.



Toujours dans leur démenti, les responsables communaux indiquent que le numéro de téléphone mentionné dans le document, « +221 201 21 23 61 », ne correspond à aucune numérotation officiellement attribuée au Sénégal, ce qui, selon eux, « confirme davantage cette tentative de manipulation».



Par ailleurs, les deux sections considèrent cette manœuvre comme une « tentative de semer la confusion et la zizanie au sein de Pastef, parti reconnu pour sa solidité, son organisation et son ancrage populaire dans le paysage politique sénégalais ».



Les responsables communaux réaffirment que leur « engagement demeure intact envers notre parti ainsi qu'autour du leadership du Président Ousmane Sonko ».



Enfin, ils appellent les militants, sympathisants et l'ensemble des populations à n'accorder « aucun crédit à cet usurpateur.»